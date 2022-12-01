В России индекс деловой активности обрабатывающих отраслей вырос до 53,2 пункта в ноябре 2022 года

Значительное увеличение уровня производства товаров в РФ было отмечено в середине четвертого квартала, говорится в исследовании S&P Global Фото: REUTERS

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ поднялся в ноябре 2022 года до 53,2 пункта против 50,7 пункта в октябре. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

"Последние данные указывают на значительный рост производства, который оказался самым быстрым с января 2017 года. Значительное увеличение уровня производства товаров в РФ было отмечено в середине четвертого квартала", - говорится в сообщении аналитического агентства.

PMI (Purchasing Managers Index) — индекс деловой активности, составляется на основе опросов менеджеров, которые занимаются поставкой товаров и материалов для своих компаний. Значение показывает спрос на продукцию. Индекс рассчитывают отдельно для двух секторов экономики: обрабатывающая промышленность (PMI Manufacturing) и сектор услуг (PMI Services/PMI non-manufacturing).

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Эксперты отмечают, что санкции оказали негативное воздействие на спрос у иностранных покупателей из-за чего общий объем продаж на российских предприятиях обеспечивается лишь отечественными клиентами. Также некоторые компании отметили, что спрос снизился в связи с укреплением рубля, уточняется в пресс-релизе.

Напомним, в 2023 году Россия испытает ряд экономических проблем на фоне развития конфликта в Украине и антироссийских санкций. По мнению аналитиков, сформированы три основные тенденции: компании начнут больше экономить на сотрудниках из-за чего пойдут сокращения, повысится спрос на рабочих и инженеров из-за чего начнется дефицит кадров в отраслях, госструктуры расширят "экспансию" рыночных ниш и станут основными работодателями.