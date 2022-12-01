В Кузбассе запустили импортозамещающее производство антибактериального картона из макулатуры

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе наладили выпуск антибактериального картона из макулатуры. Инновационная линия, открытая на базе завода «Кузбасский Скарабей», позволит перерабатывать до 120 тыс. тонн бумажных отходов в год. Такой объем позволит спасти от вырубки 1 млн деревьев. Не имеющая аналогов в России антибактериальная бумага будет использоваться в пищевой промышленности. Она позволяет на 10-15% сократить потери от порчи продукции при хранении и транспортировке. Старт работе нового производства дал губернатор Сергей Цивилев.

«Кузбасс ежегодно производит порядка 1 млн тонн отходов, из этой массы 20% - бумага и картон, которые необходимо перерабатывать для вторичного использования, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Мощности производства в дальнейшем позволят перерабатывать не только макулатуру нашего региона, но и других субъектов СФО, что в целом улучшит экологию Сибири».

Картон с антибактериальной пропиткой - импортозамещающая продукция, которая будет очень востребована у производителей и торговых сетей.