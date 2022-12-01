Медведев заявил, что его “кольнули” слова о Воронеже как о прифронтовом городе

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель "Единой России" и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом.

"... Вы сказали, Воронеж тоже стал прифронтовой город. Это, знаете, кольнуло… хотя мы живем в этой новой реалии уже довольно давно", - сказал Медведев в ходе встречи руководства партии с волонтерами и благотворителями, принимающими участие в гуманитарной миссии партии.

Глава "Единой России" также рассказал, что в Воронеже у него когда-то жили родственники.

Ранее Дмитрий Медведев призвал к демонтажу политического режима Украины. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "нацистский политический режим" в Киеве представляет явную угрозу России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.