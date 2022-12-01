Дети из Донбасса познакомятся с культурой России

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 1 декабря, состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой с руководителями центров народного творчества и дворцов культуры, а также деятелями культуры и искусства. В ходе заседания, зампред сообщила, что власти планируют организовать для детей из новых регионов России ознакомительные поездки, чтобы юноши и девушки смогли ближе узнать культуру и историю регионов страны.

По ее словам, такое решение было принято в силу того, что дети Донбасса пока не могут пользоваться «Пушкинской картой» из-за отсутствия инфраструктуры в новых областях.

- Мы включили в наши планы на следующий год организацию посещения РФ детьми из четырех регионов при полной государственной поддержке и нашем сопровождении, для того чтобы познакомиться с историей нашей страны, узнать ее ближе и полюбить, - отметила Татьяна Голикова.

Напомним, что в России программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года. С ее помощью юные жители нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет могут покупать билеты в театры, музеи и кинотеатры за счет госбюджета на пять тысяч рублей в год.