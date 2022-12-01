Воздушная тревога объявлена в Киеве и почти по всей Украине 1 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 1 декабря 2022 года, почти во всех областях Украины, в частности, в Киеве, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.

По информации ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 15.19 по московскому времени, затем распространилась по всей территории страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.