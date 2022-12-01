В Сербии заявили, что три страны выдвинут Украине территориальные претензии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, Венгрия и Румыния ожидают момента для выдвижения Украине территориальных претензий, об этом сообщили в сербской газете «Политика».

Автор статьи Слободан Самарджия напоминает, что недавно был скандал с участием премьера Венгрии Орбана, который появился на футбольном матче в шарфе с картой страны до Трианонского договора, по нему Будапешт потерял 72% контролируемой территории. Теперь эти земли входят в состав, в том числе и Украины.

Далее Самарджия в публикации обратился к словам бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги, что «Украина лежит внутри неисторических границ и обязана передать Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии… То есть странам, которым эти территории принадлежали исторически».

По словам обозревателя, в Польше, несмотря на декларируемую поддержку Киева, не скрывают планов взять под контроль Западную Украину и таким образом «исправить» границы.

Автор приходит к такому выводу, что «европейцы осуждают российские действия на Украине только для прикрытия собственных претензий».

Помимо этого, Самарджия заявляет, что Венгрия, Польша и Румыния ждут развязки украинского кризиса, чтобы выдвинуть республике территориальные претензии.

Как писал сайт KP.RU, ранее директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Польша форсирует подготовку к захвату территорий Западной Украины, а именно Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей.

Кроме того, после начала СВО патриотические круги Румынии заявили, что в случае демонтажа Украины ей должна отойти Черновицкая область — Буковина, а также юг Одесской области и даже часть Закарпатья.