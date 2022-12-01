В Санкт-Петербурге процедуру консервации проходит завод Toyota

После остановки производства завод проходит процедуру консервации Фото: Олег ЗОЛОТО

Питерский завод компании Toyota, который объявил о приостановке своей деятельности в конце сентября текущего года, проходит процедуру консервации, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Вместе с тем, в ведомстве заверили, что они совместно с правительством Северной столицы рассматривают варианты использования освободившихся площадей.

- В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки, - цитирует пресс-службу Минпромторга ТАСС.

Также в Министерстве добавили, что о покупке завода компанией «НАМИ», которая ранее выкупила у Renault пакет акций, речи не идет.

Напомним, что ранее деятельностью завода Toyota заинтересовалась прокуратура. Как сообщал портал KP.RU, в последний день работы предприятия въезд и выезд на территорию перекрыли сотрудники Росгвардии. Предположительно у полиции и надзорного ведомства были вопросы в части соблюдения миграционного законодательства.