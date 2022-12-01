Суд приговорил к 19 и 18 годам колонии братьев Магомедовых Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мещанский суд Москвы приговорил сегодня, 1 декабря, собственника группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества и краже 11 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Кроме того, назначается штраф в 2,5 миллиона рублей.

Его брат - бывший сенатор Магомед Магомедов - получает срок 18 лет колонии строгого режима с такой же суммой штрафа.

Ранее сайт STAV.KP.RU сообщал, что преступную схему с участием братьев вскрыли еще в 2018 году. Гособвинение считает, что братья Магомедовы причастны к девяти эпизодам мошенничества и одному эпизоду растраты. Преступным путем они заработали 11 млрд рублей. Следствие уверено, что Зиявудин работал с финансовыми вопросами, а бывший сенатор Магомед контролировал вопросы безопасности. В связи с тем, что у каждого была своя роль, обвиняемым также вменяют статью "Организация преступного сообщества".

При этом сами братья вину не признают. Для младшего - Зиявудина - гособвинение запрашивало 24 года лишения свободы, а для старшего - 21 год. У адвокатов подсудимых была надежда, что их оправдают хотя бы по обвинению в создании ОПС.