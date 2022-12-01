Пострадавшей потребовалась медпомощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове водитель сбил 18-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Ростовской области.

По данным издания, инцидент произошел 30 ноября. Автомобилист двигался по переулку Крепостному в сторону улицы Текучева. На одном из переходов машина наехала на 17-летнюю девушку.

— Водитель скрылся с места аварии. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут автомобилиста. Правоохранители попросили очевидцев оказать помощь в проведении разбирательства.

Напомним, в тот же день водитель Kia Sorento протаранил 14 машин на улице Таганрогской. В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В отношении мужчины был составлен административный протокол. От медосвидетельствования он отказался.