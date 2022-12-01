Яндекс Музыка назвала самые популярные треки и альбомы у слушателей в 2022 году

По данным системы, больше всего лайков пользователей собрали треки ANNA ASTI

Согласно данным сервиса, в этом году пользователи стали больше слушать музыку. В сравнении с началом года время прослушивания музыки увеличилось на 3 часа и в настоящий момент составляет 29 часов в месяц.

Как отмечается, этому способствовал запуск персональной рекомендательной системы – Моя волна. Больше половины дневной аудитории Яндекс Музыки слушают Мою волну. Система позволяет ежемесячно из рекомендаций добавлять себе около 20 новых музыкальных треков.

По данным системы, больше всего лайков пользователей собрали треки ANNA ASTI. Прорывом года стала румынская певица INNA, ее треки в системе рекомендаций пользователи слушали в этом году больше всего. Самым успешным альбомом стал «HATTORI» от Miyagi & Эндшпиль. Трек ЕГОРА КРИДА и Михаила Шуфутинского «3-е сентября» с перезаписанным припевом назван самым зашеренным треком.

Aarne, по данным сервиса, признан фрешменом года. Победу продюсеру и битмейкеру принес его дебютный альбом «AA LANGUAGE».

Как уточняется, Яндекс Музыка позволяет собирать каждому пользователю личный плейлист, а персональная статистика доступна подписчикам Плюса в приложении.

В преддверии зимних праздников в Моей волне появилась новогодняя настройка, которая подберет новогодние композиции с учетом музыкальных вкусов каждого слушателя.