Глава минэкономики ФРГ Хабек признался, что лично подписывал документ о поставках немецкого оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что военная помощь Украине необходима, а также подчеркнул, что он лично подписывал документ, разрешающий поставки в страну вооружений.

"Я ни на секунду не сомневаюсь в этом", - заявил немецкий политик в опубликованном сегодня, 1 декабря, интервью изданию Stern, отвечая на вопрос о необходимости поставок оружия на Украину.

"И все же нельзя легкомысленно аплодировать этому, когда осознаешь, что немалое число из 300 тысяч русских новобранцев будет ранено или погибнет - в частности, от оружия, которое мы послали. Это я. На разрешении поставлена моя подпись", - уточнил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине. Руководитель ведомства отметил, что Соединенные Штаты и НАТО принимают прямое участие в конфликте на Украине, осуществляя поставки вооружения и подготовку военных кадров. Об этом он говорил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.