Телеканал Sexta сообщил о подозрительной посылке в посольстве США в Мадриде

Испанский телеканал Sexta со ссылкой на источники сообщил, что очередную подозрительную посылку на этот раз обнаружили в посольстве США в Мадриде, дипломатическое здание оцеплено полицией.

«В посольстве США на улице Калле Серрано в Мадриде обнаружена новая посылка со взрывчаткой. Источники в полиции подтверждают, что дипломатическое представительство оцеплено, действует антитеррористический протокол», - заявил телеканал.

Как сообщается, конверт, обнаруженный в посольстве США, «аналогичен» ранее найденным на территории Испании.

По данным телеканала, к американскому посольству в Мадриде выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции.

Как сообщал сайт KP.RU, 1 декабря 2022 года службой Департамента безопасности при Президиуме правительства Испания было перехвачено письмо с «пиротехническим веществом», получателем которой значился премьер-министр страны Педро Санчес.

Ранее подозрительные посылки направлялись в посольство Украины в Мадриде, министерство обороны королевства, авиабазу Торрехон-де-Ардос и оружейную компанию Instalaza.