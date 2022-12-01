"Газпром" на 19,4% снизил добычу газа за 11 месяцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Российская компания "Газпром" опубликовала итоги добычи и поставки газа за 11 месяцев работы в 2022 году.

Согласно опубликованным данным, компания снизила добычу газа на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 376,9 миллиарда кубометров.

- В январе-ноябре 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 376,9 миллиарда кубометров газа. Это на 19,4% (на 90,8 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году, - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 2012 по 2021 год добыча газа "Газпром нефти" с учетом долей в совместных предприятиях выросла в 4 раза до 47,8 миллиарда кубометров. Что касается добыча самого "Газпрома" (без учета показателей "Газпром нефти"), то за тот же период наблюдается рост на 2% – с 479 миллиардов кубометров в год до 488 миллиардов кубометров.