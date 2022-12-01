Кузбассу дополнительно выделили 1,3 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс получит дополнительно 1,3 млрд рублей на реализацию программы переселения людей из аварийного жилья. Средства выделит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Новые квартиры предоставят жильцам многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 2019 – 2024 годы. Всего в рамках программы планируется переселить почти 25 тысяч человек из 483 тысяч кв. метров старого жилфонда.

«Переселение из аварийного жилья - один из основных наших приоритетов, подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев. - Даже в сложное время нельзя останавливать строительство. Однако из-за роста цен на стройматериалы выделенных ранее средств было недостаточно для выполнения плана переселения. Принятое Правительством РФ решение увеличить лимиты некоторым регионам, в том числе и Кузбассу, позволяет выровнять цену за квадратный метр жилья».

Всего с момента запуска программы в Кузбассе переселили 13306 человек из 262 тысяч метров аварийного жилья.