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НовостиВ мире1 декабря 2022 15:04

Украинское СМИ сообщило о взрыве в Киеве

По некоторым данным, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию
София ГОНЧАРОВА
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Киеве

Украинское СМИ сообщило о взрыве в Киеве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 1 декабря в Киеве прогремел взрыв, сообщает украинское издание "Страна". СМИ также опубликовало фотографию, на которой видно поднимающийся вверх дым от взрыва.

Также сообщается, что сейчас воздушная тревога в украинской столице уже отменена. По некоторым данным, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию.

Ранее 1 декабря воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, в частности, в Киеве.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в центре Киева прогремели несколько мощных взрывов. По его словам, звуки взрывов были слышны в Шевченковском районе. Оперативные службы уже направлены к месту ЧП. Подробности происшествия уточняются.

Сайт KP.RU также писал, что взрыв произошел в Киеве недалеко от станции метро Черниговская 4 ноября.