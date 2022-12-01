Михаил Волков станет главой "Почты России"

Возглавляющий «Национальную лотерею» Волков заменит на посту главы "Почты России" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нынешний глава "Национально лотереи" Михаил Волков заменит Максима Акимова на посту гендиректора "Почты России". Об этом стало известно РБК из источника близкого к компании, а также от федерального чиновника. Правительство согласовала кандидатуру Волкова, и соответствующую директиву уже подписал вице-премьер Дмитрием Григоренко, курирующим работу "Почты России".

РБК уточняет, что Акимов самостоятельно принял решение об уходе из компании "по личным мотивам" из-за "желания иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний". Акционера компании уведомили несколько месяцев назад. Затем уже прошли обсуждения кандидатуры приемника.

Еще одной неожиданной сменой места работы стало освобождение Алексея Кудрина от поста главы Счетной палаты России. По данным некоторых источников, как сообщалось ранее, Кудрин перейдет на работу в "Яндекс".

Однако сам Алексей Кудрин заявил, что пока не определился с должностью, которую займет после освобождения с госслужбы, и не подтвердил официально свой переход в "Яндекс".

Тем временем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно заверила переход Кудрина в "Яндекс", выразив надежду на то, что теперь "новости из Совфеда будут чаще попадать в топ поисковика". Об этом она сказала в ходе пленарного заседания ведомства.