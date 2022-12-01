В России предлагают запретить использование в рекламе латиницы. Закон не коснется Z и V

Законопроект не запретит использование знаков Z, V и O в качестве символов в борьбе с нацизмом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В нижнюю палату парламента поступил законопроект, который предполагает внесение поправок в закон «О рекламе», которые должны запретить использование в ней каких-либо алфавитов, кроме кириллического.

Авторы документа - сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков уверены, что принадлежность к обществу и культуре определяется, в первую очередь, языком и письменностью.

- Через графику текста человек осознает, к какой культуре он относится, шрифт становится «стержнем» культурного кода. Внешний вид текста оказывается связанным с его содержанием. Кириллическая письменность - это основа нашего культурного кода, которая даёт возможность сохранить самобытность в условиях активного продвижения мировой массовой культуры, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также они отмечают, что сильнее всего реклама влияет на молодых людей. Это способствует искаженному восприятию родного языка и изменению разговорной речи.

Вместе с тем, владельцам товарных знаков и фирменных наименований, которые прошли государственную регистрацию волноваться не стоит. Их поправки не коснутся.

Следом возник вопрос о буквах Z и V, ставших символами спецоперации на Украине.

Сенатор Ольга Ковитиди разъяснила изданию «Подъем», что в законопроекте идет речь о коммерческой рекламе, в то время как вышеобозначенные буквы используются в социальной. Это значит, что они по-прежнему могут быть использованы в продукции в поддержку спецоперации.

- Применение их в социальной рекламе совершенно не противоречит нашему законопроекту, поскольку он в первую очередь направлен на урегулирование текста рекламы в коммерческой среде. Поэтому нельзя сказать, что этот законопроект запретит использование знаков Z, V и O в качестве символов в борьбе с нацизмом, - сообщила Ольга Ковитиди.