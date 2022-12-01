Песков прокомментировал сообщения о перестановках в кабмине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы планирующихся перестановках в правительстве России и госкорпорациях.

Он также посоветовал относиться к подобного рода публикациям с долей иронии.

- Это пишут каждый день. Относитесь к этому с долей иронии, - заявил он ТАСС, комментируя появившиеся сообщения в некоторых Telegram-каналах.

Месяцем ране Песков рассказывал, что в Кремле никогда не анонсируют грядущие кадровые перестановки, комментируя очередные сообщения о возможных изменениях в составе кабинета министров.

Накануне сообщалось, что нынешний глава "Национальной лотереи" Михаил Волков заменит Максима Акимова на посту гендиректора "Почты России". По данным СМИ, правительство уже согласовала кандидатуру Волкова, и соответствующую директиву уже подписал вице-премьер Дмитрием Григоренко, курирующим работу "Почты России".