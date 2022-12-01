Компания ДТЭК сообщила о взрывах на объектах энергетической сферы Украины

В ДТЭК уточнили, что пострадали двое сотрудников на объекте энергетики в результате взрыва Фото: REUTERS

В компании ДТЭК - крупнейшем частном инвесторе в области энергетики Украины, заявили о взрывах на предприятиях. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что пострадали двое сотрудников на объекте энергетики в результате взрыва.

"Ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь, они доставлены в больницу. Угрозы жизни нет", — пишет агентство.

Уточняется, что сейчас энергетики ликвидируют последствий взрывов. На данный момент невозможно оценить степень повреждений оборудования и инфраструктуры в целом. Сотрудники в целях безопасности переведены на удаленный режим работы. На предприятиях задействовано минимальное число необходимых специалистов.

По данным ДТЭК, за два месяца на энергетических предприятиях страны погибли три человека, еще 24 получили ранения.

Напомним, 15 ноября 2022 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных ударов на 30 объектах в Украине.

Заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении около 15 энергетических объектов, а президент Украины Владимир Зеленский объявил об аварийных отключениях электроэнергии, которые произошли во многих городах и районах страны. По его словам, без электричества оставались около 10 млн украинцев.