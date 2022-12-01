В Чувашии провели обширную операцию по удалению новообразования

Пациент с диагнозом «рак почки» был госпитализирован в Республиканский онкологический диспансер. В процессе хирургического вмешательства стало ясно, что образование распространилось и на другие органы, поэтому оперативно было принято решение провести мультивисцеральную резекцию, когда удаляется не только пораженный участок, но и все вовлеченные в процесс органы.

Пациенту удалили левую почку, большую часть толстой кишки, селезенку, мочеточник, часть поджелудочной железы. Непрерывность толстой кишки восстановлена.

Как подчеркнул заведующий онкоурологическим отделением Вячеслав Григорьев, операционная бригада среагировала вовремя и выполнила операцию в необходимом объеме, что позволило пациенту избежать дополнительных хирургических вмешательств.

«Выполнение подобных операций возможно лишь при хорошо организованной работе специалистов диспансера - высокой технической подготовке и опыте врачей хирургов, достаточном оснащении операционных, возможностях анестезиолого-реанимационной службы и высокой квалификации медицинских сестер, - рассказывает Вячеслав Григорьев. – Важно не только выполнить операцию, важно выходить и поднять на ноги пациента после такой сложной и объемной операции».

Напомним, что обеспечение жителей республики доступной высококвалифицированной онкологической помощью является одной из приоритетных задач регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Также в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашии в медицинских учреждениях идет постепенное оснащение и модернизация оборудования, которое помогает выявлять онкологию на ранних стадиях.