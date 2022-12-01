Власти Курской области планируют внедрить смс-оповещения при ЧС в приграничных районах Фото: Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что для жителей приграничных районов региона планируется внедрить использование СМС-оповещения на случай ЧС. Об этом он сообщил 1 декабря во время прямой линии с гражданами.

Политик также считает, что на модернизацию системы оповещения потребуется более одного миллиарда рублей.

- Сейчас у нас развернута региональная система оповещения, муниципальная система оповещения еще не доведена до рабочего состояния. Рассылку СМС мы отрабатываем с операторами ... Постараемся сделать это максимально быстро, потому что безопасность для нас самый первый приоритет, - сказал Старовойт.

Напомним, районы Курской области, которые граничат с украинской стороной, иногда становится целью обстрелов для ВСУ. Так, 30 ноября ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано не менее шести прилетов, сообщал губернатор. К счастью, никто не пострадал.