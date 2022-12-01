Expressen: Диверсию на "Северных потоках" могли совершить с надводного судна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг допустил, что взрывные заряды для диверсии на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" могли быть размещены за пределами газопроводов. своим мнением эксперт поделился в интервью газете Expressen.

Он также предположил, что заряды были спущены с надводного судна.

- Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами, - считает Ливонг. Также он не исключил, что управлять всей операцией могли как с одного, так и с нескольких кораблей.

В целом картина случившегося на газопроводах начала проясняться, уточнил в беседе с изданием ведущий предварительное расследование прокурор Матс Юнгквист. При этом он не стал комментировать предположение, что диверсия была осуществлена с надводных кораблей.

Напомним, вечером 26 сентября операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода "Северный поток" и в одной из двух магистралей "Северного потока-2". Позже выяснилось, что на месте взрывов на "Северном потоке" были замечены корабли НАТО.