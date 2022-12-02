Госавтоинспекция МВД России: Социальные кампании меняют поведение участников дорожного движения

Социальные кампании по безопасности дорожного движения меняют поведение участников дорожного движения и призывают их более сознательно вести себя на дороге. Об этом заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин рассказал в студии радиостанции «Комсомольская правда». В эфире программы «Россия беz ДТП» эксперты обсудили развитие правовой культуры участников дорожного движения.

- На сегодняшний день на наших дорогах фиксируется порядка 170 миллионов правонарушений, - рассказал Олег Понарьин. - Львиная доля – выявляется системами автоматической фотовидеофиксации. Среди них есть нарушения скоростного режима, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Говорить, что мы сегодня полностью добились понимания участниками дорожного движения своей ответственности пока еще рано, работы у нас достаточно много. Но в то же время мы видим положительные сдвиги в этой работе. Мы видим, что востребованы социальные кампании, которые проводятся по наиболее актуальным аспектам в области обеспечения безопасности дорожного движения, видим, что люди стремятся эти знания получать.

Заместитель главы российской Госавтоинспекции привел в пример социальную кампанию «Твой ход! Пешеход!», проведенную в прошлом году Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кампания прошла в 15 регионах страны, жителям которых рассказывали о важности ответственного поведения на дорогах. Как показал проведенный по ее итогам опрос, 62 % водителей после завершения кампании стали чаще пропускать пешеходов на нерегулируемых переходах. Ответственней стали и пешеходы: 80 % опрошенных чаще задумываются о своей безопасности, а 75 % - реже нарушают правила дорожного движения.

В 2020 году Госавтоинспекция МВД России провела социальную кампанию, направленную на повышение внимания на дорогах.

- По итогам исследования на 8 % увеличилась доля пешеходов, которые сохраняют бдительность при переходе проезжей части дороги. На 9 % увеличилось число граждан, предпочитающих перезвонить, если человек находится за рулем, не отвлекать водителя от дорожного движения. На 12 % увеличилось число людей, считающих переключение музыки, курение, разговоры с пассажиром значительными факторами отвлечения. На 6 % выросло число респондентов, считающих, что отвлечение от дороги недопустимо. Снизилось на 7 % число пешеходов, которые отвлекаются на разговор с человеком рядом при переходе проезжей части, - отметил генерал-майор полиции Олег Понарьин.

В этом году социальная кампания «Расставь приоритеты!» прошла в 15 регионах, где есть проблемы с нарушением правил дорожного движения на перекрестках, во время встречного разъезда и проезда или пропуска пешеходов.

- Сейчас проводится анализ итогов этой социальной кампании. Но уже сейчас можно сказать, что на 5% сократилась доля водителей, которые осуществляли проезд перекрестка на желтый сигнал светофора. Это опасный переходный такт, когда один водитель еще не остановился, а другой уже начал движение. На 12% уменьшилась доля водителей, которые на регулируемом перекрестке после включения разрешающего сигнала светофора начинают раннее движение. Уменьшилась и доля водителей, нарушающих ПДД в части осуществления поворотов на перекрестке, - рассказал Олег Понарьин.