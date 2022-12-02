Минобороны показало видео испытания новой ракеты системы ПРО

Минобороны России показало видео испытаний новой ракеты ПРО. Фото: кадр из видео.

Российское Минобороны в пятницу 2 декабря показало видео испытательного пуска новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан).

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики», - рассказал командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил Сергей Грабчук, добавив, что условная цель была поражена с заданной точностью.

Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, уточнили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, видео испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» 20 апреля 2022 года опубликовало Минобороны России. Пуск был произведен с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, учебные боевые блоки ракеты долетели до полигона на Камчатке.

Что такое ракета «Сармат», которая может поразить любой континент на Земле через любой полюс, читайте здесь на KP.RU.

В 2021 году в акватории Белого моря прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».