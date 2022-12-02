Стали известны лауреаты премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards

Генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев стал лауреатом премии Russian Creative Awards. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

Лауреаты национальной премии в области креативных индустрий объявлены в Москве в четверг 1 декабря.

Среди лауреатов Russian Creative Awards — художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, предприниматель Алишер Усманов и певец Ярослав Дронов (SHAMAN).

«Именно креативные люди создают сейчас тот продукт, который как зеркало показывает то, что мы чувствуем, что переживаем. Собрать в одном месте лучших из лучших представителей 16 креативных индустрий - это гиперважно», - цитирует ТАСС директора премии Russian Creative Awards Марию Абрамову.

Сообщается, что торжественная церемония прошла в формате оперной постановки.

Напомним, в шорт-лист номинантов Russian Creative Awards-2022 вошли 50 финалистов, весь список посмотреть можно здесь на KP.RU.

Ранее заместитель мэра Москвы Сергунина рассказала, что годовой оборот креативного сектора экономики российской столицы сейчас превышает 3,3 триллиона рублей. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, фешен-бизнесе и других, уточнила Сергунина.

Также сообщалось, что Нижегородские Пакгаузы признаны победителями премий Innovative Public Interior Awards и «Сделано в России».