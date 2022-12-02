Канье Уэст и сервис микроблогов Parler договорились об отмене сделки по покупке компании

Рэпер Канье Уэст не будет покупать сеть микроблогов. Фото: REUTERS

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) и компания Parler договорились об отмене сделки по приобретению исполнителем сервиса микроблогов Parler. Об этом в четверг 1 декабря сообщает портал Axios.

Ожидалось, что закрытие сделки произойдет до конца 2022 года. СМИ связывают расторжение договоренности с недавними антисемитскими высказываниями Ye.

Сеть микроблогов Parler позиционирует себя как альтернативу социальной сети Twitter, называя себя гарантом свободы слова в интернете.

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Кстати, американский темнокожий рэпер, продюсер, дизайнер и миллиардер Канье Уэст решил снова выставить свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

Тем временем Байден и Макрон поужинали на полмиллиона долларов. Президенты ели икру, равиоли с кабачками, омаров, жареные груши и мороженое.