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НовостиВ мире2 декабря 2022 2:04

Канье Уэст и сервис микроблогов Parler договорились об отмене сделки по покупке компании

Сделка развалилась после антисемитских высказываний Уэста
Мария ПАВЛОВА
Рэпер Канье Уэст не будет покупать сеть микроблогов.

Рэпер Канье Уэст не будет покупать сеть микроблогов.

Фото: REUTERS

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) и компания Parler договорились об отмене сделки по приобретению исполнителем сервиса микроблогов Parler. Об этом в четверг 1 декабря сообщает портал Axios.

Ожидалось, что закрытие сделки произойдет до конца 2022 года. СМИ связывают расторжение договоренности с недавними антисемитскими высказываниями Ye.

Сеть микроблогов Parler позиционирует себя как альтернативу социальной сети Twitter, называя себя гарантом свободы слова в интернете.

О том, как самый высокооплачиваемый и самый скандальный рэпер потерял почти все свое состояние из-за антисемитских постов, узнайте здесь на KP.RU.

Кстати, американский темнокожий рэпер, продюсер, дизайнер и миллиардер Канье Уэст решил снова выставить свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

Тем временем Байден и Макрон поужинали на полмиллиона долларов. Президенты ели икру, равиоли с кабачками, омаров, жареные груши и мороженое.