Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Данилов призвал «уничтожить Россию»

На Украине призвали "уничтожить Россию". Фото: REUTERS

На Украине призвали к уничтожению России в тех границах, в которых она сейчас существует. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — цитирует РИА Новости выступление Данилова на Киевском форуме безопасности.

Также украинский чиновник назвал «недостойными» возможные переговоры Москвы и Киева об урегулировании конфликта и сравнил россиян с «варварами».

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов обвинил Венгрию в желании захватить часть территории Украины.

Также сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал партнёров предоставить стране ракеты, дальность действия которых свыше 800 километров, мотивируя тем, что это необходимо для «решения энергетической проблемы».

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