Экологи и кулинары раскритиковали Байдена и Макрона за омаров на ужине стоимостью в полмиллиона долларов

Байдена раскритиковали за 200 мэнских омаров, поданных на ужин с Макроном. Фото: REUTERS

Джо Байдена и Эмманюэля Макрона раскритиковали за ужин стоимостью в полмиллиона долларов, на котором президентам и их гостям подавали мэнских омаров. Шквал критики обрушился на лидеров США и Франции со стороны экологических активистов пишет издание Wall Street Journal.

По информации издания, ловля омаров в штате Мэн находится в центре споров о возможном вреде этого промысла для находящихся под угрозой исчезновения гренландских китов. В ноябре одна из сетей супермаркетов прекратила продажу этих омаров. В то же время на торжественном ужине Байдена и Макрона подали 200 мэнских омаров. Организации по защите океана указали, что в Белом доме могли выбрать на ужин более экологичные варианты.

А кулинары раскритиковали способ приготовления тушеного в масле омара, заявив, что мэнского омара предпочтительнее готовить на пару при помощи морской воды.

Ранее сообщалось, что Байден и Макрон вместе с гостями поужинали на полмиллиона долларов. В меню президентского ужина входили равиоли из кабачков и говядина с гарниром из картофеля, топинамбура, зелени и крема и з кресс-салата. Морепродукты были представлены омарами и икрой. Также на ужине подавали сыры в ассортименте, а в списке десертов были апельсиновый бисквит, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.