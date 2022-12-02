РИА Новости: украинский военный рассказал об использовании сети Starlink для личных звонков и просмотров ТikTok

Украинские военные используют Starlink, чтобы общаться в социальных сетях. Фото: REUTERS

Сеть спутниковой связи Starlink американской компании Space X используется украинскими военными для личных звонков, общения в социальных сетях и просмотра видео в ТikTok. Об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Лазаренко.

«Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню», - рассказал Лазаренко агентству об использовании спутниковых терминалов Starlink.

Ранее сообщалось, что масштабные нарушения в работе спутникового интернета Starlink на Украине могут привести к значительным потерям в ВСУ, а также к поражениям украинских боевиков на поле боя.

Тем временем серьезные перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, на Украине привели генштаб ВСУ к панике. Известно, что произошедший сбой существенно усложняет взаимодействие между военными и мешает реализации их задач.

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