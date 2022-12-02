Российские войска штурмуют позиции ВСУ в населенном пункте Водяное в ДНР

Российские военные близки к освобождению населенного пункта Водяное в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подразделение "Шторм" 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР при поддержке российской артиллерии штурмует позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Водяное. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 2 декабря 2022 года.

По данным журналистов, наступление ведется с использованием беспилотников, которые сбрасывают снаряды на украинские войска.

"Противник вследствие потерь и сильного давления вынужден покидать занятые позиции, за этим следует дальнейшее продвижение российских войск", - говорится в сообщении агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России 1 декабря сообщило об освобождении населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике.

Напомним, днем ранее оборонное ведомство РФ проинформировало, что российские военные на Донецком направлении полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня.