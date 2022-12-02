Что произошло в ночь на 2 декабря

Байден заявил, что готов вести переговоры с Путиным по поводу украинского конфликта. Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что не исключает возможности начала переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине.

Вооруженные силы Украины с начала февраля потеряли не менее десяти и не более тринадцати тысяч человек. Об этом заявил в четверг 1 декабря в телеэфире советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сославшись на данные Генштаба Украины.

Российское Минобороны показало видео испытания новой ракеты системы ПРО. Система предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять мер, которые будут предприняты Киевом против православной церкви.

Обозеватель Oil Price Слав заявила, что потолок цен на нефть может увеличить доходы России.

Путин заявил, что ситуация в мире подталкивает Россию к внутреннему развитию.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что три посольства Украины получили испачканные красным письма с угрозами.

Премьер Японии Кисила заявил, что не видит условий для обсуждения мирного договора с Россией.

Украинские беженцы пожаловались на проживание на круизном лайнере в Шотландии. Релоканты жалуются на расстройство желудка, запах свалки и необходимость для детей ходить в школу пешком.

Экологи и кулинары раскритиковали Байдена и Макрона за омаров на ужине стоимостью в полмиллиона долларов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия наносит удары по инфраструктуре, помогающей убивать русских.