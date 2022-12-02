В Японии назвали оскорбительным решение Запада о потолке цен на нефть из России

В Японии раскритиковали введение потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Решение западных стран ввести ценовой потолок на нефть из России продиктовано стремлением защитить себя от скачка стоимости энергоресурсов, что оскорбительно и недопустимо. Об этом говорится в публикации Yahoo News Japan (YNJ).

Японские журналисты подчеркнули, что потолок стоимости противоречит идеологии Запада, который на словах уважает свободу торговли, а на деле искажают рынок ради собственной выгоды.

По оценке издания, Евросоюз и Соединенные Штаты решились на такой шаг, так как их экономика неспособна выдержать дальнейший рост цен на энергоносители.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты допустили, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть приумножит сырьевые доходы РФ. Обозреватель Ирина Слав напомнила, что, по мнению экспертов, потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву.

Напомним, заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо сообщил, что западные страны могут достаточно регулярно пересматривать потолок цен на российскую нефть, если сейчас его согласуют на уровне 60 долларов за баррель.