В Airbus заявили, что отказ от российского титана займет несколько месяцев

Airbus рассчитывает отказаться от закупки российского титана в течение нескольких месяцев Фото: REUTERS

Производитель самолетов Airbus планирует отказаться от закупки титана в России в течение нескольких месяцев. Об этом заявил гендиректор оборонного и космического подразделения авиастроительной компании Михаэль Шолльхорн. Его слова приводит агентство Reuters.

"Этот вопрос займет месяцы, а не годы, - уточнил Шолльхорн. - В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него".

По его словам, компания уже отказалась от российского сырья при производстве военных самолетов.

Агентство уточняет, что на фоне подготовки к отказу от титана из России Airbus уже нарастила поставки из Японии.

Главной проблемой замещения российского металла называют процесс сертификация новых поставщиков, который может растянуться на годы из-за строгих стандартов в отрасли.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в марте 2022 года производитель самолетов из Соединенных Штатов Boeing приостановил закупку титана из России, а также перестал отправлять запчасти для своих самолетов в российские авиакомпании.

Напомним, концерн Boeing также объявил о "приостановке сотрудничества" с Россией. В частности, не будут поставляться новые борта, сворачивается техническая поддержка и обслуживание российских самолетов.