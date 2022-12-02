Цены на газ в Европе растут из-за прихода арктического антициклона

В Европе вновь растет стоимость газа на фоне прихода холодов и безветренной погоды Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе вновь растет из-за безветренной погоды и прихода арктического антициклона, который принесет с собой резкое похолодание в декабре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отсутствие ветра затрудняет выработку энергии на ветровых электростанциях, а похолодание приведет к увеличению расхода ресурсов на отопление.

Согласно прогнозу синоптиков, в первом месяце зимы температура опустится ниже средних значений.

"Холодное начало декабря приведет к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе, и это может сохраниться и во второй половине месяца, если блокирующий антициклон в Арктике останется сильным", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, цена газа в Европе в ходе торгов 30 ноября поднялась выше отметки 1 500 долларов за 1 тысячу кубометров. Такой рост стоимости голубого топлива зафиксирован впервые с 14 октября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Напомним, министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что стране, как и прежде, необходим газ из России. По его словам, ежедневные поставки голубого топлива составляют около 20 миллионов кубометров.