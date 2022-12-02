Бирюков: В центре Москвы завершилась модернизация двух комплексов коммуникационных коллекторов

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В центре столицы сотрудники Комплекса городского хозяйства провели модернизацию двух комплексов коммуникационных коллекторов. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, коллекторы проложили еще в 60-х годах прошлого века. Спрятанные в них коммуникации обеспечивают энергоресурсами почти 80 тысяч жителей Тверского района города.

«Выполненные мероприятия позволили повысить защищенность и безопасность коммуникаций, гарантировать надежное снабжение потребителей», - отметил заммэра.

По его словам, московское коллекторное хозяйство по сути является уникальным подземным городом. В России и мире ему нет равных по длине, охвату сети и компактности проходящих внутри коммуникаций. Напомним, в целом коллекторы растянулись по всему городу на 800 километров.

ЧТО СДЕЛАЛИ

По проекту на сооружениях:

- восстановили разрушенный слой бетона и гидроизоляцию швов железобетонных конструкций;

- заменили кабельные металлоконструкции на оцинкованные с большим сроком службы;

- обновили контактные и охранно-пожарные датчики, дымовые извещатели, силовые кабели и слаботочные кабельные линии, обеспечивающие работу систем удаленного мониторинга и управления электроснабжения комплекса коллекторов;

- модернизировали систему видеонаблюдения, а именно, поставили цифровые видеокамеры и датчики для контроля даже при отключении освещения. Все позволяет повысить защищенность и надежность коллекторов.