Во все населенные пункты Хабаровского края от 500 человек проведут 4G интернет в ближайшие 2 года

Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие два года все населенные пункты Хабаровского края с населением от 500 человек будут подключены к интернету 4G. Об этом заявил в интервью KP.RU глава региона Михаил Дегтярев.

Это произойдет в рамках стратегии развития Хабаровского края, принятой в декабре 2021 года, а также согласно курсу, принятому президентом России Владимиром Путиным.

"Людям понятно, куда мы идем, с кем и зачем. И цель главная – благополучие каждого конкретного человека, - подчеркнул Дегтярев. - За миллиардами и километрами скрываются доходы каждой конкретной семьи. Возможности каждого ребенка нашего".

Губернатор добавил, что также ведется модернизация объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры. Все это делается в слаженной работе органов власти и коммуникации с институтами гражданского общества, подчеркнул глава региона.

Как ранее писал сайт KP.RU, по итогам 2021 года Хабаровский край обосновался в двадцатке лучших среди инновационно развитых субъектов России, заняв 17 место. Однако, технологический потенциал региона позволяет продолжить продвижение в рейтинге, поэтому Михаил Дегтярев подчеркнул, что необходимо и дальше делать упор на поддержке и развитии проектов малых инновационных компаний.