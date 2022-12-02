Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев высказался о критиках

Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на вопрос о доверии избирателей. Журналист KP.RU Александр Гамов в интервью с политиком напомнил, что на выборах в сентябре 2021 года действующий глава региона набрал 57% голосов и спросил, есть ли сейчас 100-процентная поддержка.

На это губернатор ответил, что критики есть у всех.

"Задача губернатора – сделать так, чтобы все, даже те, кто с тобой не согласен или кому ты не мил, вместе работали на результат, на развитие края, - подчеркнул Дегтярев. - Хотели тут жить, строить, бизнесом заниматься, детей растить, на рыбалку съездить".

По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы комфортно было всем, включая критиков и политических противников. "Вот это моя миссия", - заключил глава региона.

Как ранее писал сайт KP.RU, Михаил Дегтярев на заседании оперативного штаба по реализации проектов демографии и здравоохранения заявил, что главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.

Напомним, Михаил Дегтярев сообщил, что программу расселения аварийного жилья в Хабаровском крае выполнят на год раньше. По его словам, уже более 2,5 тысячи жителей региона уже улучшили свои жилищные условия.