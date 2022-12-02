Губернатор Михаил Дегтярев: "Долгостроя, как явления, в Хабаровском крае больше нет"

Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в беседе с политическим обозревателем "Комсомольской правды" Александром Гамовым рассказал, что долгострой как явление в регионе уже не существует, об этом сообщает сайт KP.RU.

Дегтярев также рассказал, что в Хабаровске началось проектирование большой набережной. Он отметил, что это длительный проект, реализация которого займет не один год, при этом добавив, что все стройки в регионе - залежалые.

“Заваленные, стоящие, заброшенные (стройки Хабаровского края - прим. ред.)… Все абсолютно или достроены или изъяты от нерадивых подрядчиков и переданы работоспособным. Долгостроя, как явления, в Хабаровском крае больше нет”, - пояснил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и руководитель Росавтодора Роман Новиков на международном форуме “Транспорт России” подписали меморандум о сотрудничестве в области развития дорог в регионе в ближайшие пять лет. По словам главы края, это знаковый документ. В рамках соглашения планируется привести в порядок около 85% трасс опорной сети.