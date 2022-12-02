Оленеводы станут бизнесменами

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Общинам оленеводов предлагают дать статус сельхозпроизводителей . Это стало темой для обсуждения в дискуссионном клубе ПОРА, который состоялся в ходе Северного форума.

- Несмотря на уход государства в 1990-х, эта отрасль не исчезла. Мы видим подъем поголовья, и даже в регионах с тяжелой социально-экономической ситуацией люди держатся за оленеводство, есть хорошие примеры сохранения и внедрения новых технологий, - уверен президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и сенатор от ЯНАО Григорий Ледков.

Общинам КМНС необходимо придать статус сельхозпроизводителей, который облегчает ведение бизнеса и дает право на государственные преференции, уверен он.

- Толкование понятия общины КМНС как некоммерческого объединения приводит к тому, что общины для получения господдержки регистрируются в качестве сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Это способствует «двойной регистрации» общин и не позволяет вести реальный статистический учет объединений малочисленных народов”, - добавил заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Саха Михаил Погодаев.

Он также привел статистику: сегодня в Якутии работают 102 оленеводческих хозяйства, а оленьи пастбища покрывают более четверти территории республики.

Необходимо не только усовершенствовать правовую базу оленеводства, но и сделать его более инновационным, считают многие эксперты.

IV Международный Северный форум по устойчивому развитию прошел в очно-заочном формате. Форум включен в План мероприятий Российского председательства в Арктическом Совете. Организаторы Форума: Международная организация северных регионов «Северный форум», Правительство Республики Саха (Якутия) и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.