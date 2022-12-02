Россияне признались, чего ждут от работодателя в 2023 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В наступающем 2023 году у всех свои желания, но во многом они сходны. Работающие россияне признались, чего ждут от нового года.

Опросе сервиса по поиску работы SuperJob показал, что большинство мечтает о повышении зарплаты. Этот ответ присутствовал в 56% ответов.

Каждый третий (35%) надеется, что их компания будет стабильно функционировать.

Еще 26% мечтают видеть адекватного руководителя, а 24% - ждут карьерного роста. Про интересные задачи и достижения вспомнил каждый пятый.

Большинство же говорят про финансовую составляющую и улучшение условий труда (17%). Премии хотят получить 14% респондентов, а 8% мечтают, чтобы им снизили нагрузку, сообщает "Газета.Ru".

Женщины, чаще чем мужчины, надеются на интересные задачи и снижение нагрузки. А вот мужчины меньше говорят про ожидания. Примечательна еще одна деталь: чем больше зарабатывает человек, тем больше он ждет повышения зарплаты.

Тем временем, для беременных женщин, а также семей с детьми предусмотрен ряд мер государственной поддержки, рассказали «Известиям» в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на получение субсидии на оплату ЖКУ. Услуга доступна онлайн и стала еще проще благодаря сервису предпроверки, передает "360".