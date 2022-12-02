"Дочкам" иностранных компаний запретили платить налоги в России

"Дочки" зарубежных компаний жалуются на запрет платить налоги в России из-за санкций Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Филиалы нескольких иностранных компаний в России столкнулись с трудностями в связи с тем, что головные офисы запрещают им платить налоги, ссылаясь на санкции против страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов консалтинговой компании "Деловые решения и технологии" (ДРТ).

"Мы получали многочисленные запросы от иностранных клиентов, что будет, если они перестанут платить налоги и подавать декларации", - уточнил партнер ДРТ, руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков.

Вместе с тем российское законодательство не предусматривает освобождение от налогов, что может повлечь за собой штрафы, административные, а в некоторых случаях и уголовные дела.

В ДРТ рекомендовали в подобных случаях "дочкам" зарубежных концернов все равно подавать налоговые декларации и отчетность, так как это избавит хотя бы от дополнительных санкций. Кроме того, в таком случае налоговые органы могут самостоятельно списать средства со счетов компании.

Напомним, российское правительство утвердило список иностранных компаний, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества.

В перечень попали 74 организации из Болгарии, Британии, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши и других государств. Также в документе отмечается, что запрещаются сделки в области военно-технического сотрудничества с компаниями из этого списка.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил с инициативой об ограничении налога на профессиональный доход, Суть предложения в том, чтобы режим для самозанятых применялся в большей степени для оказания услуг между физическими лицами.