Минфин Германии отказался выделять деньги на закупку боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии глава министерства финансов Линднер отказал требованию министра обороны страны Кристины Ламбрехт в срочном выделении значительных бюджетных средств для закупки новых боеприпасов, об этом сообщили в издании Politico.

Как сообщает газета, ранее Ламбрехт, чтобы ликвидировать дефицит боеприпасов,обратилась в письме к Линднеру с призывом «немедленно выделить значительные суммы бюджетных средств» для закупки новых боеприпасов.

Тем не менее, глава минфина в ответном послании отклонил эту просьбу. Письмо за подписью Линднера отправлено государственным секретарем министерства финансов.

По данным издания, в письме довольно цинично отмечено, что Ламбрехт во время дебатов по бюджету за последние несколько месяцев ни разу не упоминала о необходимости закупки дополнительных боеприпасов. Кроме того, там указано, что представители оборонной промышленности считают причиной дефицита вооружений «не отсутствие бюджетных средств, а сложное, отчасти непрозрачное и непоследовательное планирование и связанные с бюрократией процессы оформления заказов».

В статье подчеркивается, что помимо этого минфин призывает Ламбрехт сначала сделать свое домашнее задание, прежде чем просить о финансовой помощи.

Как сообщал сайт KP.RU, Германия поставками оружия на Украину значительно снизила количество боеприпасов.

Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.

Кроме того, в кабинете министров Германии сообщали, что немецкая армия из-за поставок оружия на Украину и проблемами с распределением бюджета испытывает дефицит боеприпасов и на их пополнение необходимо 20 миллиардов евро из бюджета.