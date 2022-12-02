Александр Моор: в международных отношениях необходимо выстраивать долгосрочные отношения, нельзя быть временщиками

Региональный экспорт вырос в 1,8 раз в 2022 году. 95% от этого объема – не сырьевые и не энергетические товары. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников Тюменского экспортного форума. Глава региона принял участие в пленарном заседании «Регионы России: время новых внешнеэкономических решений».

Тюменская область давно и планомерно развивает сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Африки, СНГ, и как показали события последнего года, тактика была выбрана верная. Правительство Тюменской области активно поддерживает местные предприятия-экспортеры. Компании участвуют в бизнес-миссиях. В этом году они прошли в Узбекистане, Казахстане и Иране. По-прежнему функционируют постоянные экспозиции товаров Тюменской области в странах СНГ: только в этом году состоялось более 75 презентационных мероприятий товаров и услуг тюменских производителей, в рамках экспозиций заключено 11 контрактов. 46 тюменских компаний приняли участие в международных выставках.

«В Тюменской области обеспечивается бесшовное сопровождение экспортно ориентированных компаний: от начала проведения переговоров до заключения контракта», - рассказал губернатор Александр Моор. Активную поддержку тюменским экспортерам оказывает Центр поддержки экспорта. При его содействии предприниматели активно размещают свои товары на международных электронных торговых площадках. Специалисты Центра проводят консультации, помогают в проверке иностранного контрагента, подбирают оптимальные логистические маршруты, способствуют решению вопросов таможенного оформления и не только.

В экспортном форуме приняли участие предприниматели из Узбекистана, Ирана и Турции. Эти страны в числе важнейших торговых партнеров региона. Об этом свидетельствуют цифры. За девять месяцев 2022 года товарооборот с Ираном увеличился почти в четыре раза, с Турцией – более, чем в два раза, с Узбекистаном - в полтора раза.

«Возврата назад не будет. К развороту на Восток и на Юг надо отнестись максимально серьезно, – обратился к тюменским предпринимателям губернатор. - Самое главное в международных отношениях - не быть временщиками, а выстраивать долгосрочные отношения. Очевидно, что будущее мировой экономики за Азией и Ближним Востоком».

Завершился Тюменский экспортный форум подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Российско-турецким торговым домом "РОСТ", Инвестиционным агентством и Торгово-промышленной палатой Тюменской области. Стороны будут организовывать совместные деловые мероприятия, содействовать совершенствованию торгово-экономических и научно-технических связей между тюменскими и турецкими компаниями.