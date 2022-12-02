Bloomberg: еврокомиссар Бретон бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в США с целью участия в саммите по вопросам торговли и технологий, так как эта встреча не уделяет достаточного внимания проблемам, которые волнуют европейских лидеров, сообщает Bloomberg.

Мероприятие состоится на следующей неделе в Университете Мэриленда.

Как отмечает агентство, в Брюсселе и других европейских столицах выражают недовольство законом США о снижении инфляции. При этом из важнейшего пункта повестки дня саммита этот вопрос стал "темой для обсуждения за 45-минутным обедом", сказал помощник Бретона, объясняя причину отказа своего руководителя от посещения данного мероприятия.

Ранее сообщалось, что США приступили к развалу Евросоюза. Обозреватель “КП” Евгений Умеренков отмечал, что Россию американцы всячески пытаются “изолировать”, а Германию - втянуть в склоку с Польшей (кто кому и за что должен). И плевать США хотели на “европейское единство”, оно уже сделало свое дело - разрушило связи ЕС с Россией, подчеркивал журналист.