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НовостиВ мире2 декабря 2022 8:16

Зеленский планирует запретить религиозные организации, «аффилированные с Россией»

На Украине ведется разработка закона о невозможности деятельности аффилированных с Россией религиозных организаций
Сергей ГАПЧУК
Зеленский планирует запретить религиозные организации, «аффилированные с Россией»

Зеленский планирует запретить религиозные организации, «аффилированные с Россией»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти планируют запретить деятельность религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией, об этом заявил в Telegram-канале президент Украины.

«Состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с Россией», — заявил Зеленский.

Как сообщил Зеленский, «СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций».

Как отмечается, госслужбе по этнополитике и свободе совести дано поручение провести «религиоведческую экспертизу Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом» и при необходимости «применить предусмотренные законом меры».

Как сообщал сайт KP.RU, СНБО Украины принял ряд решений о мерах против Украинской православной церкви.

Ранее СБУ Украины заявило о подозрении священников Киево-Печерской лавры за «прославление России».

22 ноября 2022 года СБУ проводила обыски на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также в храме Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. 29 ноября 2022 года во Львовской области местные власти запретили в регионе деятельность канонической Украинской православной церкви.