Эксперт Кузьменко перечислил опасности, которые поджидают пользователя общественного Wi-Fi Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко перечислил опасности, которые поджидают пользователей общественного Wi-Fi.

Во время подключения к общедоступной сети в кафе или торговом центре киберзлоумышленники могут с легкостью взломать ноутбук или телефон пользователя.

Получив доступ к личной информации и паролям, они с легкостью подберут доступ к почтовому ящику, соцсетям, а может даже мобильным банкам.

- Почти у всех хотспотов есть системы авторизации с целью обеспечения защиты, но мошенники могут поставить свои ретрансляторы. В таком случае пользователь прогоняет весь свой трафик через мошенников, - говорит «Газете.Ru» эксперт.

Защитить от проблем поможет VPN. Помимо этого, подключаясь к общественной сети, нужно убедиться, что в адресной строке есть значок замка и написано «HTTPS».

- Никогда не просматривайте веб-сайты HTTP в общедоступной сети Wi-Fi, — рекомендовали в Роскачестве.

Еще один способ защитить свои данные – настроит двухфакторную аутентификацию. В этом случае даже после ввода пароля нужно будет доказать, что вы – это вы. Такой способ усложнит жизнь мошенникам.

- Если обычно вы «расшариваете» доступ к файлам, например, через iCloud или Google Диск на своем компьютере, обязательно отключите общий доступ перед использованием общедоступного Wi-Fi. В противном случае все файлы станут доступны пользователям, подключившимся к данной сети, - говорит эксперт.

Не ленитесь придумывать разные пароли и логины для сервисов. В таком случае даже получив одну вашу учетную запись, преступники не смогут подобрать ключ к другой.

Еще одним способом защиты станет регулярное обновление ПО. Разработчики регулярно устраняют уязвимости, защищая свой продукт.

Не забывайте также выходить из аккаунтов после завершения работы.

Ранее эксперты дали советы, которые помогут россиянам безопасно приобрести товары в интернете. от онлайн-покупок, за исключением лекарств, можно отказаться. Кроме того, продавцы товаров должны четко формулировать цены и условия акции, а все заказы доставлять в срок, сообщает ФАН.

Стоит помнить, что мошенники используют различные уловки, чтобы нажиться в интернете. Это могут быть ссылки, ведущие на страницы несуществующих магазинов, или просто просьбы о помощи, присланные со страниц друзей. Но в итоге оказывается, что их профили были взломаны, пишет газета "Известия".