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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:44

В России введут возрастную маркировку компьютерных игр

Коммерсантъ: В России введут возрастную маркировку компьютерных игр
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В России введут возрастную маркировку компьютерных игр

В России введут возрастную маркировку компьютерных игр

Фото: REUTERS

Российские власти до конца текущего года планируют провести мероприятия, связанные с регулированием компьютерных игр в стране, в частности, внедрением возрастной маркировки. Об этом сообщает издание “Коммерсантъ” со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных ведомств.

Речь идет о внедрении системы, схожей с уже существующей PEGI (европейской рейтинговой системой компьютерных игр и другого развлекательного программного обеспечения - прим. ред.).

Представители вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказали, что Минэкономики уже подготовило соответствующие изменения к федеральному проекту. По словам собеседника издания, их целью будет “предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации”.

Ранее первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко заявил о необходимости возрастной маркировки компьютерных игр. Он призвал IT-компании работать с родителями и учителями, которые негативно настроены к видеоиграм.