ВКС России выполнили пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне в Казахстане

Испытания прошли успешно Фото: Кадр видео

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно произвели пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает министерство обороны России в пятницу, 2 декабря 2022 года.

Испытания проведены на полигоне Сары-Шаган, расположенном в Казахстане.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - уточнил командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее боевой расчет космических войск ВКС России провели пуск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту спутники в интересах Минобороны РФ.

Напомним, в ноябре американцы запустили ракету SLS с кораблем Orion. Уже сейчас эта ракета может выводить в космос 95 тонн полезной нагрузки. Планируется, что ракета долетит до лунной орбиты, и будет кружиться вокруг Луны, а 11 декабря вернется на Землю, упав в Тихий океан у берегов Калифорнии.

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