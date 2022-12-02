Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т72Б3М

Модернизация Т-72Б3М повысила живучесть и эффективность танка Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России получило партию модернизированных танков Т72Б3М, произведенных НПК "Уралвагонзавод" (входит в состав "Ростеха"). Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 1 декабря 2022 года.

В концерне уточнили, что благодаря модернизации улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности. Это существенно повысит эффективность применения бронемашины, а также ее живучесть, в том числе в боях с массированным применением противотанкового оружия.

Т-72Б3М являются модернизированной версией танка Т-72. Они оснащены новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. Также танк оборудован всесуточными системами управления огнем, цифровыми средствами связи и другими новыми системами.

Т-72Б3М может легко уничтожать не только наземные позиции противника, но также десантные катера и даже небольшие корабли противника благодаря автоматизированной системе управления. В арсенале имеются управляемые ракеты, поэтому эти боевые машины могут сбивать вертолеты противника с десантом. Танк способен выдерживать огонь артиллерии и противотанковых ракет благодаря своей броне.