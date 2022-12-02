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НовостиПолитика2 декабря 2022 9:27

Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т72Б3М

Они произведены "Уралвагонзаводом"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Модернизация Т-72Б3М повысила живучесть и эффективность танка

Модернизация Т-72Б3М повысила живучесть и эффективность танка

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России получило партию модернизированных танков Т72Б3М, произведенных НПК "Уралвагонзавод" (входит в состав "Ростеха"). Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 1 декабря 2022 года.

В концерне уточнили, что благодаря модернизации улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности. Это существенно повысит эффективность применения бронемашины, а также ее живучесть, в том числе в боях с массированным применением противотанкового оружия.

Т-72Б3М являются модернизированной версией танка Т-72. Они оснащены новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. Также танк оборудован всесуточными системами управления огнем, цифровыми средствами связи и другими новыми системами.

Т-72Б3М может легко уничтожать не только наземные позиции противника, но также десантные катера и даже небольшие корабли противника благодаря автоматизированной системе управления. В арсенале имеются управляемые ракеты, поэтому эти боевые машины могут сбивать вертолеты противника с десантом. Танк способен выдерживать огонь артиллерии и противотанковых ракет благодаря своей броне.