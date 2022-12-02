В России выявлен 6721 новый случай заражений коронавирусом на 2 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Свыше 6,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за прошедшие сутки, умерли 57 человек, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации штаба, за минувшие сутки в России были госпитализированы 1 150 человек, что на 12,3% меньше, чем на предыдущую дату. Рост количества госпитализаций зафиксирован в 31 регионе, снижение показателя отмечено в 46 областях, ситуация сохранилась на прежнем уровне в восьми субъектах.

"Выздоровело за сутки 5 684 человека… Выявлен 6 721 новый случай COVID-19. Скончались за сутки 57 человек", - уточняется в сообщении штаба.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогнозы экспертов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Так, по словам главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, пандемия COVID-19 должна завершиться в обозримом будущем, так как число смертей от вируса осенью 2022 года значительно уменьшилось. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой инвестировать в вакцинацию и тестирование населения.